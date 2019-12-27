Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

Intel уже проигрывает на некоторых крупных рынках своему главному конкуренту, и для того чтобы окончательно не уступить лидирующую позиции, Intel приходится активно создавать новые продукты и снижать цены.

Недавно в UserBenchmark появились данные про новый процессор Intel Core i3-10300.

Этот чип был протестирован в игровой системе Alienware Aurora R11, и как оказалось процессор повторяет Core i7-7700.

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.

Для сравнения Core i7-7700 имеет такое же количество ядер и потоков и работает на частотах от 3,6 до 4,2 ГГц.

Когда будет представлен новый Core i3 пока неизвестно, но новые параметры указывают, что в компании решили отказаться от привычного распределения семейства, где i3 были двуядерными четырехпоточными, а i5 были четырехядерными, но без дополнительных потоков.