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Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700

27.12.2019 14:18

Intel уже проигрывает на некоторых крупных рынках своему главному конкуренту, и для того чтобы окончательно не уступить лидирующую позиции, Intel приходится активно создавать новые продукты и снижать цены.
Недавно в UserBenchmark появились данные про новый процессор Intel Core i3-10300.

Этот чип был протестирован в игровой системе Alienware Aurora R11, и как оказалось процессор повторяет Core i7-7700.

После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.

Для сравнения Core i7-7700 имеет такое же количество ядер и потоков и работает на частотах от 3,6 до 4,2 ГГц.

Когда будет представлен новый Core i3 пока неизвестно, но новые параметры указывают, что в компании решили отказаться от привычного распределения семейства, где i3 были двуядерными четырехпоточными, а i5 были четырехядерными, но без дополнительных потоков.

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