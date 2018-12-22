Новый проектор LG CineBeam Laser 4K оказался уникальным

LG Electronics показала свой новый проектор серии CineBeam Laser 4K. Это новая модель, которая маркируется как HU85L.

В CineBeam Laser 4K HU85L есть несколько особенностей, которые не используются в обычных проекторах. Помимо хорошего дизайна устройство позволяет развернуть картинку в 90 дюймов всего в 5 см от стены.

При удалении проектора от панели на 18 см пользователь получит картинку диагональю 120 дюймов. Матрица проектора получила разрешение 3840х2160 пикселей, а яркость 2500 ANSI-люменов.

В компании заявляют, что CineBeam Laser 4K HU85L выдает глубокий черный цвет, а комплектный пульт Magic Remote позволяет управлять проектором жестами и голосом. Сроки выхода новинки и ее цена пока не озвучивается.