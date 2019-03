Новый платный сервис Apple оказалось крайне легко взломать

Вчера был представлен новый сервис Apple News+, в котором за ежемесячную плату в $9,99 пользователь смартфона, планшета или компьютера от Apple получает безграничный доступ к газетам и журналам более 300 изданий.

Разработчики уже изучили новый платный сервис американской компании и один из них заявил, что в нем очень плохая защита.

Программист Стив Троутон-Смит заявляет, что любой сможет выгрузить из кеша macOS нужные файлы и восстановить исходный код PDF журнала из сервиса.

Причем хакеры могут создать инструмент, который без подписки позволит читать любые издания доступные в Apple News+.

Дело в том, что пользователь без подписки может из Apple News+ на устройство загрузить первые несколько страниц выбранного журнала, но скорее всего найдутся хакеры, которые обнаружат способ полностью скачивать журнал в PDF-формате. Но это будет работать только на компьютерах под управлением macOS.

Apple News+ Magazines doesn’t seem to use FairPlay (????), and preloads the first few pages of PDF-based issues regardless of whether you have a subscription (????‍♂). Thus, you can just rip them out of the cache on macOS and reconstitute the original PDF. Kinda irresponsible pic.twitter.com/FudLFjngZe

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) 25 марта 2019 г.