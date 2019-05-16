Новый переводчик Google способен имитировать речь пользователя

Google сейчас активно занимается созданием переводчика, который минует преобразование речи в текст и обратно.

Первые результаты новой технологии на базе искусственного интеллекта уже есть.

Система называется Translatotron, и она способна сразу из одного языка сделать сквозной перевод на другой. Пока используется только английский и испанский языки.

Напомним, Google Translate и подобные переводчики, работают по каскадной системе. Речь пользователя переводят в текст, после чего ее переводят на язык собеседника и воспроизводят сказанное.

Новая технология позволяет избежать преобразования в текст и работать намного быстрее. Пока Translatortron находится на стадии разработки, но система уже показывает хорошие результаты.

На сайте google-research.github.io уже есть примеры перевода через Translatortron. Причем разработчики опубликовали хорошие и плохие результаты переводов.

В будущем Translatortron позволит разработать новые гаджеты для перевода. К тому же система за счет анализа звуковых волн способна при переводе сохранить особенности и голоса, а также сохранить интонацию.