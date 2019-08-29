Новый OnePlus 7T получит тройную камеру и Super AMOLED-экран

Компания OnePlus готовит к дебюту новые модели смартфонов OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, презентация которых состоится 26 сентября.

О новинках сегодня стали известны новые подробности. В частности, инсайдеры раскрыли информацию о новом OnePlus 7T, которому приписывают 6,55-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением 2К и частотой обновления 90 Гц.

В основе модели будет процессор Snapdragon 855 Plus, а оперативной памяти предложат 8 ГБ. Постоянной памяти в смартфоне будет 128 или 256 ГБ.

Что касается основной камеры, то в ней окажутся модули разрешением 48, 16 и 12 Мп.

Она позволит снимать видео при частоте 960 к/с, но длительностью всего 10 секунд. Селфи-камера в устройстве будет на 16 Мп. За автономность ответит аккумулятор на 3 800 мАч.