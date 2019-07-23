Новый Nubia Red Magic 3S получит процессор Snapdragon 855 Plus

Первым смартфоном, который был представлен и получил новый процессор, стал игровой аппарат от Asus, представленный накануне.

В дальнейшем новый чип появится и в других игровых смартфонах, в том числе и в Nubia Red Magic 3S.

Это будет новая, улучшенная модификация модели с Snapdragon 855 Plus, которая по предварительным данным получит приставку к названию Pro.

Еще от обычной версии смартфон будет отличаться увеличенной емкостью батареи. О сроках презентации новинки информации пока нет.