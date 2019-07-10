Новый ноутбук VAIO SX12 порадует количеством портов

Новые владельцы бренда VAIO, который ранее принадлежал компании Sony, представили новый компактный ноутбук VAIO SX12.

Новинка оснащена 12,5-дюмовым экраном и большим количеством портов, среди которых есть даже VGA. Для столь компактной модели, ноутбук получил рекордное количество портов.

В VAIO SX12 установили три USB-A, один USB-C, который используется для зарядки, HDMI, VGA, полноценный разъем для карт памяти формата SD, порт Ethernet и 3,5 мм разъем для гарнитуры.

Ноутбук будет предлагаться с процессорами Intel Core i5 или Core i7 восьмого поколения и LTE модемом, но он будет доступен только в качестве отдельной опции.

Вес новинки всего 888 граммов. Купить VAIO SX12 в Японии можно будет через несколько дней по цене от 1100 до 2000 долларов в зависимости от выбранной конфигурации.