Новый ноутбук Razer Blade Pro 17 получил экран 4K на 120 Гц

Razer представила новый игровой ноутбук с 17-дюймовым 4К экраном и воспроизводительным «железом».

Новинка под названием Blade Pro 17 создана как игровая система. В ней установили 17,3-дюймовую матрицу с разрешением 4К и частотой обновления 120 Гц.

Производитель заявляет, что дисплей в ноутбуке охватывает 100% цветового пространства sRGB.

В основе игрового ноутбука лежит шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H с рабочей частотой от 2,6 до 4,5 ГГц.



Видеокарта установлена NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q с собственными 8 ГБ памяти. Оперативной памяти DDR4 в ноутбуке минимум 16 ГБ, но при желании ее можно расширить до 64 ГБ.

Для хранения данных в Razer Blade Pro 17 используется твердотельный накопитель PCIe NVMe объёмом 1 или 2 ТБ.

В новинке установили Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, порты USB 3.2 Type-A и Type-C, HDMI, фирменную подсветку Razer Chroma и стереодинамики. Цена игрового ноутбука составляет около 4000 евро.