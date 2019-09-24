Новый ноутбук Razer Blade Pro 17 получил экран 4K на 120 Гц

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24 октября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Новый ноутбук Razer Blade Pro 17 получил экран 4K на 120 Гц

24.09.2019 22:29

Razer представила новый игровой ноутбук с 17-дюймовым 4К экраном и воспроизводительным «железом».
Новинка под названием Blade Pro 17 создана как игровая система. В ней установили 17,3-дюймовую матрицу с разрешением 4К и частотой обновления 120 Гц.

Производитель заявляет, что дисплей в ноутбуке охватывает 100% цветового пространства sRGB.

В основе игрового ноутбука лежит шестиядерный процессор Intel Core i7-9750H с рабочей частотой от 2,6 до 4,5 ГГц.


Видеокарта установлена NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q с собственными 8 ГБ памяти. Оперативной памяти DDR4 в ноутбуке минимум 16 ГБ, но при желании ее можно расширить до 64 ГБ.

Для хранения данных в Razer Blade Pro 17 используется твердотельный накопитель PCIe NVMe объёмом 1 или 2 ТБ.

В новинке установили Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, порты USB 3.2 Type-A и Type-C, HDMI, фирменную подсветку Razer Chroma и стереодинамики. Цена игрового ноутбука составляет около 4000 евро.

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