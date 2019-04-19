Новый недорогой смартфон от ASUS получил процессор Snapdragon 430

ASUS в будущем планирует сконцентрироваться на игровых и премиальных смартфонах, но видимо это произойдёт нескоро раз компания решила выпустить бюджетный смартфон на процессоре Snapdragon 425.

Модель под названием Zenfone Live L2 приходит на смену прошлогодней Zenfone Live L1.

Новинка будет предлагаться с процессором Snapdragon 425, но некоторые версии получат более новый Snapdragon 430. Все модификации оснащены 2 ГБ оперативной памяти, а постоянной может быть 16 или 32 ГБ.

Zenfone Live L2 оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1440х720 пикселей, соотношение сторон экрана 18:9 и в нем нет никаких модных вырезов.



Основная камера в смартфоне на 13 или 8 Мп в зависимости от версии аппарата, фронтальный фотомодуль на 5 Мп.

Батарея имеет емкость 3000 мАч. О ценах на Zenfone Live L2 пока ничего не сообщают, но известно, смартфон будет предлагаться в красном или синем градиентном исполнении.

В продажу смартфон поступит под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой.