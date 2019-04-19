Новый недорогой смартфон от ASUS получил процессор Snapdragon 430

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19 мая : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Новый недорогой смартфон от ASUS получил процессор Snapdragon 430

19.04.2019 11:54

ASUS в будущем планирует сконцентрироваться на игровых и премиальных смартфонах, но видимо это произойдёт нескоро раз компания решила выпустить бюджетный смартфон на процессоре Snapdragon 425.
Модель под названием Zenfone Live L2 приходит на смену прошлогодней Zenfone Live L1.
Новинка будет предлагаться с процессором Snapdragon 425, но некоторые версии получат более новый Snapdragon 430. Все модификации оснащены 2 ГБ оперативной памяти, а постоянной может быть 16 или 32 ГБ.

Zenfone Live L2 оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1440х720 пикселей, соотношение сторон экрана 18:9 и в нем нет никаких модных вырезов.


Основная камера в смартфоне на 13 или 8 Мп в зависимости от версии аппарата, фронтальный фотомодуль на 5 Мп.

Батарея имеет емкость 3000 мАч. О ценах на Zenfone Live L2 пока ничего не сообщают, но известно, смартфон будет предлагаться в красном или синем градиентном исполнении.

В продажу смартфон поступит под управлением Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой.

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