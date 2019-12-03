Новый недорогой флагман от Iqoo протестировали в AnTuTu

В бенчмарке появились результаты тестов смартфона, оснащенного топовыми характеристиками, от бреда Iqoo.

Напомним, что последний принадлежит Vivo. По предварительным данным, новинкой является улучшенная или обновленная версия смартфона Neo.

В AnTuTu протестировали модель, оснащенную процессором Snapdragon 855+, 12 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Работает аппарат под управлением Android Pie, а разрешение его экрана составляет Full HD+. Инсайдеры уверены, что при таких характеристиках смартфон получит привлекательную цену.