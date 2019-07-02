Новый Motorola P50 показали в рекламном видеоролике

Новый Motorola P50 показали в рекламном видеоролике02.07.2019 21:42
Рекламный видеоролик опубликовал вице-президент компании Lenovo Чанг Ченг (Chang Cheng).
В видео показали сам смартфон, а также назвали некоторые его характеристики и дату презентации. Новый Motorola P50 будет представлен 15 июля.
Этот аппарат работает на процессоре Exynos 9609 под управлением Android 9 Pie. Соотношение сторон экрана составит 21:9, в котором сделали отверстие для 25-мегапиксельной фронтальной камеры.
На задней панели расположится основная камера с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп.
В ней также будет еще два вспомогательных модуля и оптическая стабилизация. Все подробности об устройстве станут известны уже в середине июля.
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