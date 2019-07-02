Новый Motorola P50 показали в рекламном видеоролике

Рекламный видеоролик опубликовал вице-президент компании Lenovo Чанг Ченг (Chang Cheng).



В видео показали сам смартфон, а также назвали некоторые его характеристики и дату презентации. Новый Motorola P50 будет представлен 15 июля.

Этот аппарат работает на процессоре Exynos 9609 под управлением Android 9 Pie. Соотношение сторон экрана составит 21:9, в котором сделали отверстие для 25-мегапиксельной фронтальной камеры.

На задней панели расположится основная камера с главным модулем Sony IMX586 на 48 Мп.

В ней также будет еще два вспомогательных модуля и оптическая стабилизация. Все подробности об устройстве станут известны уже в середине июля.