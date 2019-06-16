Новый монитор BenQ GL2780 получил функцию «электронной бумаги»

В линейке мониторов от компании BenQ появилась новая модель — GL2780. Новинка ориентирована для домашнего использования, и ее можно использовать не только для работы и просмотра фильмов, но также и для чтения книг.

Экран BenQ GL2780 эмитирует электронную бумагу, тем самым упрощая чтение текста с экрана. Этот режим получил название ePaper Mode.

Монитор оснащен 27-дюймовой TN матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей. Заявлен показатель яркости 300 кд/м2, контрастности 1000:1 и динамической контрастности 12 000 000:1.

Несмотря на TN экран углы обзора экрана 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали, а это неплохой показатель для такого типа экрана.

О цене и дате начала продаж BenQ GL2780 ничего не сообщают.