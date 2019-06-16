Новый монитор BenQ GL2780 получил функцию «электронной бумаги»16.06.2019 14:11
В линейке мониторов от компании BenQ появилась новая модель — GL2780. Новинка ориентирована для домашнего использования, и ее можно использовать не только для работы и просмотра фильмов, но также и для чтения книг.
Экран BenQ GL2780 эмитирует электронную бумагу, тем самым упрощая чтение текста с экрана. Этот режим получил название ePaper Mode.
Монитор оснащен 27-дюймовой TN матрицей с разрешением 1920х1080 пикселей. Заявлен показатель яркости 300 кд/м2, контрастности 1000:1 и динамической контрастности 12 000 000:1.
Несмотря на TN экран углы обзора экрана 170 градусов по горизонтали и 160 градусов по вертикали, а это неплохой показатель для такого типа экрана.
О цене и дате начала продаж BenQ GL2780 ничего не сообщают.
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