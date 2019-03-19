Новый мобильный процессор от Huawei выйдет во второй половине 2019 года

По новым слухам китайская компания Huawei во второй половине 2019 году выпустит новый флагманский процессор Kirin 985, который на рынке сменит Kirin 980.

В основе нового процессора ляжет два ядра Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц, два аналогичных ядра 1,96 ГГц и четыре ARM Cortex-A55 с частотой ядер 1,8 ГГц. Графический ускоритель в Kirin 985 будет Mali-G76.

Новый флагманский процессор будет производится по 7-нанометровой технологии EUV.

О его производительности пока ничего не известно, но ожидается, что в нем будет существенно усовершенствована нейропроцессорная система, отвечающая за скорость работы искусственного интеллекта.