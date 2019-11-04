Новый Microsoft Edge полноценно представят 15 января 2020 года

Новый Microsoft Edge полноценно представят 15 января 2020 года04.11.2019 21:19
Microsoft объявила дату выхода переработанного браузера Edge.
Новая версия браузера станет доступна для всех пользователей с 15 января 2020 года, а сейчас программа для просмотра интернет страниц находится в стадии бета-тестирования.
Новый Edge создан на базе движка Chromium, на котором работают самые популярные браузеры в мире, а в их числе и Google Chrome.
Пользователь сможет дополнить Edge расширениями, работающими на Chrome.
Новый Edge внешне будет похож на прошлую версию, а также в нем останутся популярные функции, но вот остальное полностью будет новое.
Microsoft также изменила логотип браузера, где уже нет буквы «e», а это указывает что компания, старается уйти от ассоциаций с Internet Explorer.
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