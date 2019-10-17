Новый Meizu 16T позирует на официальном изображении

Новый Meizu 16T позирует на официальном изображении17.10.2019 21:42
Компания Meizu проведет презентацию нового молодежного смартфона 23 октября.
За несколько дней до дебюта модели с названием Meizu 16T, бренд распространил официальное изображение, подтвердив официальную презентацию.
Одним из цветовых решений для смартфона будет фиолетовый, а работать он будет на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Экран новинки будет 6,5 дюйма, а его разрешение — Full HD+ и в нем будет встроен сканер отпечатков пальцев.
На задней панели аппарата расположится тройная основная камера. Аккумулятор в смартфоне получит емкость 4 400 мАч. Предварительная стоимость составит 350 долларов.
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