Новый Meizu 16T позирует на официальном изображении

Компания Meizu проведет презентацию нового молодежного смартфона 23 октября.

За несколько дней до дебюта модели с названием Meizu 16T, бренд распространил официальное изображение, подтвердив официальную презентацию.

Одним из цветовых решений для смартфона будет фиолетовый, а работать он будет на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Экран новинки будет 6,5 дюйма, а его разрешение — Full HD+ и в нем будет встроен сканер отпечатков пальцев.

На задней панели аппарата расположится тройная основная камера. Аккумулятор в смартфоне получит емкость 4 400 мАч. Предварительная стоимость составит 350 долларов.