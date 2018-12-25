Новый MediaTek Helio P35 в AnTuTu опередил Snapdragon 625

Представленный вчера смартфон Xiaomi Mi Play китайская компания оснастила новым процессором MediaTek Helio P35.

Об этом чипе информация появлялась уже давно, но его характеристики раскрыли только одновременно с презентацией бюджетного аппарата.

MediaTek Helio P35 инсайдеры приписывали 10 ядер и производство по 10-нанометровой технологии, но фактически процессор создан на базе восьми ядер ARM Cortex-A53 и графического ускорителя IMG PowerVR GE8320. Производят новый процессор по 12-нанометровой технологии FinFET.

Новый чип поддерживает экраны с разрешением до 2400х1080 пикселей, камеры с разрешением 13+13 Мп и до 6 ГБ памяти LPDDR3 и LPDDR4x.

Есть также поддержка режима Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и навигации Beidou/Galileo/GPS/ГЛОНАСС.

Что касается производительности нового процессора, то в AnTuTu он набрал 86352 балла, а это оказалось больше, чем у Snapdragon 625, но меньше, чем у Snapdragon 636.