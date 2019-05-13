Новый MacBook Pro может получить переработанную клавиатуру

Презентация нового MacBook Pro ожидается уже в следующем месяце, когда будет проходить конференция для разработчиков WWDC.

На этом мероприятии могут показать серьезно обновленный MacBook Pro, в котором с 2016 года основной проблемой является клавиатура «бабочка».

Как сообщает источник, проблемная клавиатура в новом MacBook Pro может быть полностью переработана.

Если это так, то новое поколение устройства лишится своего самого большого недостатка. Как известно, клавиатура «бабочка» принесла немало проблем пользователям, которые жаловались к компанию, но тонкая силиконовая оболочка добавленная в дальнейшем также не спасла клавиатуру от поломок.

Возможно, новое обновление окончательно решит такую проблему.