Новый компактный iPhone может появиться уже в 2019 году

Недавно сообщалось, что компания Apple готовит новый компактный смартфон, который на рынке станет заменой iPhone SE.

По данным инсайдеров, компактный iPhone получит самые современные функции и экран с диагональю 4,8-дюйма. Причем цена этого аппарата будет не такой дешевой, как у iPhone SE.

Сейчас зарубежное сетевое издание PC-Tablet, со ссылкой на свои источники в Foxconn сообщает, что новый смартфон выйдет под названием iPhone XE, а его презентация состоится в третьем квартале 2019 года.

Скорее всего iPhone XE, как и другие модели iPhone покажут на ежегодном мероприятии в сентябре.

Предположительно производство аппарата будет налажено на заводе Wistron в Индии. Ранее сообщалось, что Apple выпустит компактный iPhone в 2020 году.