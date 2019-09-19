Новый IPhone 11 Pro Max разобрали на видео

В России только начали принимать заказы на новые смартфоны iPhone, а вьетнамские блогеры уже успели разобрать iPhone 11 Pro Max.

Официально новые iPhone поступят в продажу 20 сентября, и как сегодня писала «АСТЕРА» в России новые смартфоны Apple пользуются высоким спросом.

Что касается разборки iPhone 11 Pro Max, то все нюансы смартфона в ролике не показали, но сделали акцент на L-образные батареи, которые теперь устанавливается одним модулем, а не двумя как это было в iPhone XS.

В новом iPhone 11 Pro Max емкость аккумулятора составила 3969 мАч, а это на 800 мАч больше, чем у предшественника.

