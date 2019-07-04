Новый игровой смартфон от Asus получит зарядку на 30 Вт

По неофициальным данным, новое поколение игрового смартфона от Asus представят 23 июля.

Один из инсайдеров рассказал некоторые подробности про Asus ROG Phone 2. По его данным, презентация смартфона пройдет в Пекине.

При этом в самой компании Asus пока не называют место и дату проведения показа аппарата.

Этот же инсайдер заявляет, что новый игровой смартфон получит поддержку быстрой зарядки с блоком питания мощностью 30 Вт.

Ожидается, что в основе ROG Phone 2 будет лежать флагманский процессор Snapdragon 855.

Оперативной памяти в устройстве установят до 12 ГБ. Также в смартфоне улучшат систему охлаждения.