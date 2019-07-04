Новый игровой смартфон от Asus получит зарядку на 30 Вт

Новый игровой смартфон от Asus получит зарядку на 30 Вт04.07.2019 23:25
По неофициальным данным, новое поколение игрового смартфона от Asus представят 23 июля.
Один из инсайдеров рассказал некоторые подробности про Asus ROG Phone 2. По его данным, презентация смартфона пройдет в Пекине.
При этом в самой компании Asus пока не называют место и дату проведения показа аппарата.
Этот же инсайдер заявляет, что новый игровой смартфон получит поддержку быстрой зарядки с блоком питания мощностью 30 Вт.
Ожидается, что в основе ROG Phone 2 будет лежать флагманский процессор Snapdragon 855.
Оперативной памяти в устройстве установят до 12 ГБ. Также в смартфоне улучшат систему охлаждения.
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