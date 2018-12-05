Новый Huawei Nova 4 с «дырявым» экраном засветился на живых фото

Похоже, что в этом месяце пройдет презентация как минимум трех новых смартфонов, которые получат «дырки» в экранах, где будет располагаться камера для селфи.

Похоже, что в 2019 году смартфоны с таким дизайном будут в тренде, тогда как в этом году был актуален дизайн с «мнобровью».

Уже завтра дебютирует первый смартфон с «дырявым» экраном и им окажется Lenovo Z5s. При этом наиболее ожидаемыми станут устройства Samsung Galaxy A8s и Huawei Nova 4.

Первый представят 10 декабря, а последний будет презентуют 17 декабря. Накануне презентации Huawei Nova 4 показали на новых «живых» фото, где у смартфона имеется отверстие под фронтальную камеру в верхнем левом углу.

По предварительным данным эта новинка рассчитана на молодежь, а чтобы ее стоимость была привлекательной производитель предложат ее с процессором Kirin 970. Другие характеристики устройства пока неизвестны.