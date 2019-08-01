Презентация новых флагманов ожидается в начале осени, а пока инсайдеры сообщают новые подробности о смартфонах линейки Mate 30.

Как сообщил авторитетный инсайдер, в модели Mate 30 будет тройная камера, причем есть данные, что набор будет похож на P30 Pro за исключением четвертого дополнительного модуля.

Более того выяснилось, что новый Huawei Mate 30 получит две камеры на 40 Мп, а именно с таким разрешением будет основной модуль и вспомогательная широкоугольная камера.

Диафрагма первого составит f/1,4, а вторая получит угол 120 градусов и сенсор 1,17″. Третьим датчиком окажется телефото с разрешением 8 Мп и пятикратным зумом.

Какие будут датчики в основной камере старшей версии Mate 30 Pro пока неизвестно. Ожидается, что флагманы будут работать на процессоре Kirin 985, а вот какая операционная система в них появится остается загадкой.