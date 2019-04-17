Глава бренда Redmi уже не скрывает выпуск нового флагманского смартфона, созданного на базе процессора Snapdragon 855 и начинает подогревать к нему интерес.

Дело в том, что еще пару месяцев назад в компании опровергали скорый выход смартфона с процессором Snapdragon 855, однако случайные фото с новинкой говорили о том, что модель все-таки появится.

Однако при этом пока сроки выхода флагмана от Redmi не раскрывают, но в социальной сети Weibo глава Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) рассказал о том, что новый флагманский смартфон Redmi получит суперфункцию.

Что это будет за опция неизвестно и остается лишь надеется, что это будет что-то действительно новое, а не функция, которая есть у многих компаний.

Стоит отметить, что новинка от Redmi должна оказаться одним из самых доступных флагманов на рынке.