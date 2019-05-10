Новый флагман Redmi прошел сертификацию накануне анонса10.05.2019 19:19
О флагманском смартфоне Redmi и некоторых его особенностях уже сообщалось ранее.
При этом его официальное название по-прежнему неизвестно, но ранее говорилось о том, что этот аппарат вместе с новым ноутбуком бренда будут представлены в ближайшее время.
Между тем, Новый флагман Redmi прошел сертификацию накануне анонса.
В частности, его заметили в базе сингапурского регулятора, где он фигурирует как M1903F10G. В этой базе характеристики не раскрывают, но указано наличие Wi-Fi, Bluetooth и NFC.
Помимо этого, авторитетный инсайдер сообщил о двух флагманах, где один с номером M1903F10, а второй M1903F11.
Предполагается, что один из этих смартфонов будет предлагаться под брендом Pocophone, а другой – под маркой Redmi.
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