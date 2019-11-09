Новый флагман Honor на базе Kirin 990 5G представят 26 ноября

Бренд Honor анонсировал презентацию нового смартфона, распространив в Сети тизерное изображение.

Новинкой станет смартфон, созданный на платформе Kirin 990 5G, а его премьерный показ состоится 26 ноября.

Речь идет о модели Honor V30, которая хоть и получит платформу как у Mate 30 Pro, но окажется доступнее последнего.

Именно использование платформы с поддержкой сетей пятого поколения станет особенностью нового аппарата.

По предварительным данным, в модели будет несколько модулей основной камеры, где главный датчик будет Sony IMX686 с разрешением 60 или 64 Мп.

Фронтальная камера новинки может получить два модуля. Предварительная стоимость смартфона составит около 500 долларов минимум.