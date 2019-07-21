Новый фитнес-браслет Honor Band 5 стал доступен для заказа

Фитнес-браслет Honor Band 5 официально представят 23 июля. В этот же день будет показан ноутбук Honor MagicBook Pro с 16,1-дюймовым экраном, а также смартфоны линейки Honor 9X. Еще китайская компания 23 июля должна представит свой первый телевизор.

Но несмотря на то, что Honor Band 5 еще не показан на него уже можно оформить предзаказ на площадках Vmall, Tmall, Suning и JD.

В онлайн-магазинах указано, что фитнес-браслет предлагается в цветах Ocher Black, Midnight Blue и Coral Pink.

Все характеристики браслета пока не раскрывают, но ранее «АСТЕРА» сообщала что Honor Band 5 получит пульсоксиметр.