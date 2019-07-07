Новый фитнес-браслет Honor Band 5 получит пульсоксиметр

В Сети показали новый фитнес-браслет Honor Band 5 и раскрыли его главную особенность.

В социальной сети Weibo глава подразделения Honor Жао Минг новинку показал на своей руке.

Она внешне очень похожа на текущее поколение браслета, но на его экране отображались данные не только пульса, но также и показатель насыщения крови кислородом.

Таким образом, браслет может заменить пульсоксиметр.

Презентация Honor Band 5 может пройти со дня на день вместе со смартфонами Honor 9X и 9X Pro, которые должны представить на специальном мероприятии 23 июля.