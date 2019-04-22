Ожидается, что флагманская бюджетная модель от Redmi будет представлена уже в следующем месяце, а пока в Сети появляются различные новые данные, в том числе и от представителей бренда.

Так, от главы бренда стало известно, что новый бюджетный флагман Redmi 855 получит адаптер NFC. Об наличие данного модуля в социальной сети у главы компании спросил один из поклонников.

Ему ответили, что да действительно в новинке будет NFC.

Из официальных данных также уже известно, что новая модель смартфона, именуемая в Сети как Redmi 855, получит процессор Snapdragon 855, а еще для него будет доступен стандартный разъем для наушников.