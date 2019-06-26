Новый баг в Windows 10 (1809) замедляет переходит компьютера в спящий режим

В операционной системе Windows 10 был обнаружен новый баг, который приводит к долгому переходу ОС в спящий режим.

Обычно компьютер в спящий режим переходит очень быстро, но из-за существующего бага он может затянутся до минуты.

В Microsoft уже признали ошибку, и пообещали ее исправить, но когда именно не сообщается.

Как оказалось при отключении устройств от USB Type-C, система около минуты отрабатывает событие подключения или отключения через порт. Из-за этого и происходит долгое переключение Windows 10 из рабочего состояния в спящее.

Баг технически не вредит устройству или компьютеру, просто переход длится дольше обычного. Ошибка существует только в Windows 10 версии 1809, и пока компания не исправит баг, пользователям после отключения или подключения устройства в порт USB Type-C стоит немного подождать прежде чем переводить ОС в спящий режим.