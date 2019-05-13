На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу оригинальный музыкальный плеер Apple iPod, выпущенный еще в 2001 году.

Этот плеер полностью оригинальный и еще даже не вскрывался, так как он находится в запечатанной заводской упаковке.

Новый Apple iPod 2001 года продают на eBay за 20 тыс. долларов. В идеальном состоянии плеер оценили, как 50 таких плееров в 2001 году.

Тогда стоимость одного составляла почти 400 долларов. В устройстве есть память на 5 ГБ, ЖК экран диагональю два дюйма, а также аккумулятор, который должен обеспечивать до 10 часов работы.