В сети появляются новые подробности о следующем Android, который известен как Android Q.

В операционной системе появится немало нововведений, некоторые из которых окажутся достаточно полезными.

Об одном из нововведений рассказали в сети, сообщив, что новый Android больше не будет автоматически подключаться к сетям Wi-Fi.

Однако и тут есть некоторые нюансы. Так, например, запрет на подключение к Wi-Fi, будет действовать всего сутки, и это будет актуально, когда есть какие-то проблемы с Wi-Fi.

Запрет будет действовать на конкретную сеть, подключение к которой не будет происходить даже если сеть будет удалена и подключена повторно.

Еще в новой ОС появится возможность контролировать источник интернета прямо из приложений.