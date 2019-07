Ноутбук Honor MagicBook Pro появился на официальном изображении

Презентация нового китайского ноутбука пройдет в один день с Honor 9X.

Компания Honor опубликовала тизер своего нового ноутбука с экраном 16,1 дюйма.

Модель под названием MagicBook Pro получит очень узкие рамки и как заявляет производитель новый формат дисплея обеспечит пользователю максимальное погружение при просмотре контента.

Ожидается, что в ноутбуке установят процессор Intel i5-8265U и видеокарту Nvidia GeForce MX250.

Презентация Honor MagicBook Pro состоится 23 июля, а на этом же мероприятии представят новые смартфоны Honor 9X.

Honor said that the era of notebook full-view full screen has arrived.

MagicBook Pro has a higher screen ratio, a larger full-screen view, creates a better immersion, and liberates the horizon of your vision) pic.twitter.com/hr9jSJfWhj

