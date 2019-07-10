Новый 10,8-дюймовый планшет Huawei MediaPad M6 поступил в продажу

Huawei начала продажи нового планшета с 10,8-дюймовым экраном, а также открыла предзаказы на младшую версию с 8,4-дюймовым дисплеем.

Планшеты Huawei MediaPad M6 были представлены 21 июня. В них уставлен экран с разрешением 2560х1600 пикселей, четыре динамика с Harman Kardon и процессор Huawei Kirin 980.

Версии с 10,8-дюмовым дисплеем оценили: 4/64 ГБ и Wi-Fi за $335, 4/128 ГБ — $393. Модификация с 4G будет оцениваться в $393 и $508 соответственно.

Более подробно про планшеты Huawei MediaPad M6 можно прочесть тут.