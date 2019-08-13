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13 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

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Новые «умные» очки Snapchat снабдили второй камерой для 3D-эффектов

13.08.2019 20:27

Компания Snap для мессенджера Snapchat выпустила новое поколение «умных» очков Spectacles.

Это уже третье поколение модного аксессуара, и в этот раз его выполнили из более дорогих материалов и оснастили двумя камерами.
Оправа солнцезащитных очков Spectacles сделана из металла. В них установили две камеры, где одна нужна для захвата изображения с элементами дополненной реальности.

В самом приложении Snapchat уже добавили 3D-эффекты, но они будут доступны только для владельцев новых «умных» очков.

Запись или фото с камер Spectacles 3 можно отправлять в Snapchat и на YouTube. По заявлению разработчиков, встроенного аккумулятора в очках хватит на 70 видео и на 200 фото.

Встроенных 4 ГБ флеш-памяти достаточно для хранения 100 видео или 1200 снимков. Зарядка очков происходит через специальный кейс, который заряжает аккумулятор смарт-очков за 1 час 15 минут.

В продажу Spectacles 3 поступят в сентябре по цене $380. Для сравнения прошлое поколение Spectacles стоило $150.

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