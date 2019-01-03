Новые «умные» часы от LG могут получить модульную камеру

LG ранее выпускала модульный смартфон, но он оказался очень непопулярным, теперь в компании решили разработать «умные» часы с модульной камерой.

Корейская компания оформила патент на новые смарт-часы, в которых на браслет крепится внешняя камера.

В заявке также описаны разные сценарии использования модуля. К примеру, модуль можно использовать для сканирования штрих-кодов, QR-меток, а также для съемки окружающих предметов.

Камеру можно будет перемещать по браслету, чтобы удобно можно было делать снимок. Через часы можно получить точную информацию о сфотографированном товаре или оценить калорийность еды.

Пока неизвестно будут ли такие часы выпускаться или они так и останутся существовать только на «бумаге».