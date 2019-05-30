Новые телевизоры Huawei будет собирать компания BOE

Huawei несмотря на все ограничения от американских компаний намерена выпустить свои телевизоры в назначенный срок.

Ранее сообщалось, что китайская компания будет выпускать исключительно премиальные телевизоры, которые получат большие мультимедийные возможности и 5G модемы.

Сейчас Huawei зарегистрировала свои первые модели, которые получили каталожный номер OSCA-550/Osca-550A.

Из документов стало известно, что производством телевизоров займётся компания Hefei BOE Video Technology, известную больше, как BOE.

Телевизоры Huawei получат 8К дисплеи. Ожидается, что они будут поддерживать 3D, голосовое управление и получат систему искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что будут еще выпускаться телевизоры под брендом HONOR, ноэто будут более простые модели в сравнении с Huawei.