Новые телевизоры Huawei будет собирать компания BOE

Новые телевизоры Huawei будет собирать компания BOE30.05.2019 19:37
Huawei несмотря на все ограничения от американских компаний намерена выпустить свои телевизоры в назначенный срок.
Ранее сообщалось, что китайская компания будет выпускать исключительно премиальные телевизоры, которые получат большие мультимедийные возможности и 5G модемы.
Сейчас Huawei зарегистрировала свои первые модели, которые получили каталожный номер OSCA-550/Osca-550A.
Из документов стало известно, что производством телевизоров займётся компания Hefei BOE Video Technology, известную больше, как BOE.
Телевизоры Huawei получат 8К дисплеи. Ожидается, что они будут поддерживать 3D, голосовое управление и получат систему искусственного интеллекта.
Стоит отметить, что будут еще выпускаться телевизоры под брендом HONOR, ноэто будут более простые модели в сравнении с Huawei.
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