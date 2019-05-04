Новые смартфоны Samsung Galaxy A уже начали дешеветь

Новые недорогие смартфоны линейки Samsung Galaxy A вышли на рынок пару месяцев назад.



Как стало известно, спустя короткий промежуток времени аппараты стали дешеветь, правда пока снижение стоимости наблюдается на территории Индии.

К слову на этом рынке новинки Galaxy A10, A20 и A30 пользуются отличным спросом.

С чем связано снижение стоимости не сообщается, но теперь младшая модель линейки предлагается по цене от 115 долларов, что оказалось на семь долларов меньше, чем на старте продаж.

Старшая модель стала дешевле на 22 доллара и предлагается для покупки за 245 долларов.

Источник: Gazetadaily.ru.