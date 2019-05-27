Новые смартфоны Huawei и Honor могут выйти в России с задержкой

Российские продавцы получили от Huawei предупреждение касательно выхода новых смартфонов на рынок.

Китайский производитель предупредил ритейлеров, что выход смартфонов может задержаться, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие письмо.

Huawei сейчас ведет переговоры с Google для выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.

Также пока неизвестно получат ли аппараты новую операционную систему Android 10, которая должна выйти в августе.

Было также указано, что представленные на прошлой неделе Honor 20 и Honor 20 Pro могут не выйти в продажу до ноября.

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.