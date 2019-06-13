Новые смартфоны Google получат аналог Face ID и True Tone

До презентации Google Pixel 4 еще достаточно далеко, но известно про этот смартфон уже достаточно много. Недавно сообщалось, что в новые Pixel 4 и Pixel 4 XL получат квадратные блоки для основной камеры, а такой же блок будет и в новых iPhone.

Также недавно на основе слухов инсайдер OnLeaks показал их внешность. Теперь в Сети появились макеты аппаратов.

В распоряжении канадского блогера оказались макеты Pixel 4 и Pixel 4 XL. Блогер поведал своим подписчикам, что в смартфонах от Google появится аналог Face ID.

Для этого компания сделает верхней части экрана толстую по современным меркам рамку. В ней будет установлено пять датчиков, которые будут распознавать пользователя по лицу.

Помимо этого издание 9to5Google раскрыло информацию про чип Project Soli, который появится во флагманских смартфонах. Он будет отслеживать жесты с очень высокой скоростью.

По данным ресурса XDA-Developers, в смартфонах установят очень точный датчик яркости, а через него будет изменятся цветовая температура экрана в зависимости от освещённости — аналог True Tone.

