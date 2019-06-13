Новые смартфоны Google получат аналог Face ID и True Tone

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Новые смартфоны Google получат аналог Face ID и True Tone

13.06.2019 09:18

До презентации Google Pixel 4 еще достаточно далеко, но известно про этот смартфон уже достаточно много. Недавно сообщалось, что в новые Pixel 4 и Pixel 4 XL получат квадратные блоки для основной камеры, а такой же блок будет и в новых iPhone.

Также недавно на основе слухов инсайдер OnLeaks показал их внешность. Теперь в Сети появились макеты аппаратов.

В распоряжении канадского блогера оказались макеты Pixel 4 и Pixel 4 XL. Блогер поведал своим подписчикам, что в смартфонах от Google появится аналог Face ID.

Для этого компания сделает верхней части экрана толстую по современным меркам рамку. В ней будет установлено пять датчиков, которые будут распознавать пользователя по лицу.

Помимо этого издание 9to5Google раскрыло информацию про чип Project Soli, который появится во флагманских смартфонах. Он будет отслеживать жесты с очень высокой скоростью.

По данным ресурса XDA-Developers, в смартфонах установят очень точный датчик яркости, а через него будет изменятся цветовая температура экрана в зависимости от освещённости — аналог True Tone.

Google Pixel 4 получит камеру в стиле нового iPhone XI

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