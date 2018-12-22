Новые смарт-часы от Elephone предлагают купить стоить всего 30 долларов

Компания Elephone при покупке Elephone PX предлагает по доступной цене дополнительно приобрести «умные» часы Elephone Watch 3.

Те, кто заказал недорогой безрамочный смартфон Elephone PX, могут стать счастливыми обладателями ещё и аксессуара, стоимость которого временно снижена до $30.

В компании отмечают, что такое предложение действует только при заказе нового смартфона. Обычная цена часов Elephone Watch 3 составит $129.



В наручном устройстве установлен 1,33-дюймовый экран, защищенный 2.5D стеклом, аккумулятор 180 мАч и добавлена защита по стандарту IP67.

Заявлено, что часы на одном заряде в режиме ожидания могут проработать до 25 дней, а через магнитную комплектную зарядку их можно зарядить всего за три часа.

Устройство способно считать количество пройдённых шагов и затраченных калорий, отследить качество сна и показать на экране уведомление. Также через часы можно управлять камерой смартфона.

Часы Elephone Watch 3, как и смартфон Elephone PX, станут доступны в феврале 2019 года.