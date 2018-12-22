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Новые смарт-часы от Elephone предлагают купить стоить всего 30 долларов

22.12.2018 22:54

Компания Elephone при покупке Elephone PX предлагает по доступной цене дополнительно приобрести «умные» часы Elephone Watch 3.
Те, кто заказал недорогой безрамочный смартфон Elephone PX, могут стать счастливыми обладателями ещё и аксессуара, стоимость которого временно снижена до $30.

В компании отмечают, что такое предложение действует только при заказе нового смартфона. Обычная цена часов Elephone Watch 3 составит $129.


В наручном устройстве установлен 1,33-дюймовый экран, защищенный 2.5D стеклом, аккумулятор 180 мАч и добавлена защита по стандарту IP67.

Заявлено, что часы на одном заряде в режиме ожидания могут проработать до 25 дней, а через магнитную комплектную зарядку их можно зарядить всего за три часа.

Устройство способно считать количество пройдённых шагов и затраченных калорий, отследить качество сна и показать на экране уведомление. Также через часы можно управлять камерой смартфона.

Часы Elephone Watch 3, как и смартфон Elephone PX, станут доступны в феврале 2019 года.

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