Новые смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29 долларов

Новые недорогие «умные» часы Lenovo Ego подойдут любителям активного отдыха, а оценили их в 29 долларов.

В новый часах корпус выполнен из пластика, который способен пережить падения и погружения под воду, причем заявлено, что можно нырять на глубину до 50 метров.

Экран в часах монохромный, а он и обеспечивает высокую автономную работу Ego. В Lenovo заявили, что часы проработают на одном заряде до 20 суток. В Lenovo Ego есть все стандартные для «умных» часов датчики, среди которых естественно датчик сердцебиения.

Со смартфоном Lenovo Ego связываются по Bluetooth 4.0, а работать носимая электроника может как с Android, так и iOS-устройствами.