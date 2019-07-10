Новые процессоры Samsung появятся на рынке в 2020 году

Новые процессоры Samsung появятся на рынке в 2020 году10.07.2019 23:16
Крупнейший в мире корейский производитель сейчас готовит производственную линию для выпуска процессоров по 5-нанометровой технологии.
Новая производственная технология будет использовать литографию в жестком ультрафиолетовом диапазоне.
Новые процессоры будут создаваться на ядрах ARM Cortex-A53 и Cortex-A57 созданные по 5 нм, но в них будут использовать транзисторы FinFET.
Ожидается, что 5-нанометровые чипы будут потреблять на 20% меньше энергии, при этом они окажутся на 10% мощнее.
Производственная линия создается в корейском городе Хвасон, ее стоимость составляет около 4,615 миллиарда долларов.
Дебют процессоров выпущенных по 5 нм технологии состоится в 2020 году на флагманских смартфонах Samsung.
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