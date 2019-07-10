Новые процессоры Samsung появятся на рынке в 2020 году

Крупнейший в мире корейский производитель сейчас готовит производственную линию для выпуска процессоров по 5-нанометровой технологии.

Новая производственная технология будет использовать литографию в жестком ультрафиолетовом диапазоне.

Новые процессоры будут создаваться на ядрах ARM Cortex-A53 и Cortex-A57 созданные по 5 нм, но в них будут использовать транзисторы FinFET.

Ожидается, что 5-нанометровые чипы будут потреблять на 20% меньше энергии, при этом они окажутся на 10% мощнее.

Производственная линия создается в корейском городе Хвасон, ее стоимость составляет около 4,615 миллиарда долларов.

Дебют процессоров выпущенных по 5 нм технологии состоится в 2020 году на флагманских смартфонах Samsung.