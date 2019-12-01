Новые процессоры от Intel почти невозможно купить

Представленные в октябре процессоры Intel Core X еще даже не поступили к некоторым продавцам в Европе, а некоторым даже отказали в заказе.

Новые чипы от компании Intel уже находятся в дефиците, при этом их просто невозможно купить и в европейских странах.

Зарубежный портал пообщался с ритейлейрами и узнал, что они поставки Intel Core X ожидают только в начале следующего года.

Также выяснилось, что процессоры не доступны даже сборщикам компьютеров.

В США ситуация немного другая, так как в продаже есть 10-ядерный Core i9-10900X, но его цена совсем несоответствует рекомендованной.

Чип предлагают купить за 700 долларов, при этом компания ему выставила рекомендованную розничную цену 590 долларов.

Предполагается, что в у Intel с процессорами HEDT те же проблемы, что и у AMD, при этом в Японии за Ryzen 9 3950X, Ryzen Threadripper 3960X и 3970X выстроились в очереди, а вот за Core X нигде очередей не заметили.