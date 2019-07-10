Новые наушники Apple AirPods получат защиту от воды и новый дизайн

Сразу после презентации AirPods 2 стали сообщать, что в 2019 году компания Apple выпустит новое поколение беспроводных наушников.

По новой информации, следующие AirPods получат изменений дизайн и защиту от воды.

Стоит отметить, что текущая модификация беспроводных наушников не может противостоять влаге.

Еще ранее инсайдеры сообщали, что в новых AirPods появится датчик ЧСС, но в данный момент источник не подтвердил данную опцию.

Предположительно, AirPods будут продаваться одновременно с текущими версиями наушников.

Как сообщает MacRumors, новая беспроводная гарнитура от Apple в продажу поступит перед праздничным сезоном, то есть в октябре или ноябре.