AirPods Pro оказались интересны покупателям даже несмотря на их удорожание.



Презентация новых беспроводных наушников состоялась несколько дней назад.

Они получили приставку к названию Pro, измененный дизайн, улучшенное звучание, активное шумоподавление и защиту от воды.

30 октября наушники поступили в продажу в Калифорнии, где, как оказалось, за ними выстроились в очереди.

Новые наушники AirPods Pro вернули очереди в Apple Store не только в Калифорнии, но и в других странах, где запустили их продажи, о чем сообщают пользователи.

Напомним, что в России AirPods Pro доступны для предзаказа по цене 20 990 рублей.