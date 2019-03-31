Новые консоли от Microsoft и Sony не выйдут в 2019 году

Поклонники игровых консолей в 2019 году ждут появление нового поколения приставок от Sony и Microsoft, но согласно последним данным, их в текущем году не выпустят.

Главный редактор издания «Kotaku» рассказал, что новые консоли в продажу в 2019 году не поступят, при этом он не стал опровергать информацию, что их скоро представят.

Также журналист отметил, что компании пока даже не разослали игровым студиям прототипы новых консолей.

Информации о «железе» консолей от Sony и Microsoft пока тоже нет, но как сообщает ixbt, их мощность должна быть выше, чем производительность Google Stadia, то есть свыше 10,7 TFLOPS.