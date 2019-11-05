Новые iPhone в России теперь можно взять в аренду

Крупнейший ритейлер техники Apple и аксессуаров к ней re:Store, а также Forward Leasing в России запустили новую услугу, которая позволит брать в аренду новый iPhone.

Компании начали предоставлять в аренду iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max.

Данные модели можно взять на условиях ежемесячный оплаты, причем в стоимость входит бесплатная замена экрана в случае его повреждения (не чаще раза в год).

Самым доступным смартфоном в аренду является iPhone 11. За него в месяц потребуется платить 3940 рублей.

Самая большая плата у iPhone 11 Pro Max, который обойдется в 7562 рубля ежемесячно.

После 12 месяцев выплат пользователь может бесплатно обменять смартфон на более новую модель. Стоит отметить, что алогичная аренда на смартфоны есть и у компании Samsung.