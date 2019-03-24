Новые iPhone получат мощную зарядку и беспроводную обратную зарядку

Новые iPhone получат мощную зарядку и беспроводную обратную зарядку24.03.2019 00:20
Презентация нового поколения смартфонов iPhone традиционно пройдет в сентябре, но о них слухи появляются уже сейчас.
Авторитетный японский блог Macotakara сообщил, что в новых iPhone останется разъём Lightning.
Ранее неоднократно сообщалось, что в iPhone 2019 года откажутся от Lightning в пользу более перспективного и распространённого USB-C.
При этом комплектный кабель для зарядки iPhone будет оснащен разъемами USB-C и Lightning. Новые смартфоны будут уже комплектоваться зарядкой 18 Вт.
Сейчас в комплекте с iPhone поставляется кабель USB, Lightning и зарядка мощностью 5 Вт.
Помимо этого в Macotakara подтвердили ранние слухи о появлении в смартфонах функции зарядки беспроводным способом других гаджетов.
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