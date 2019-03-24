Новые iPhone получат мощную зарядку и беспроводную обратную зарядку

Презентация нового поколения смартфонов iPhone традиционно пройдет в сентябре, но о них слухи появляются уже сейчас.

Авторитетный японский блог Macotakara сообщил, что в новых iPhone останется разъём Lightning.

Ранее неоднократно сообщалось, что в iPhone 2019 года откажутся от Lightning в пользу более перспективного и распространённого USB-C.

При этом комплектный кабель для зарядки iPhone будет оснащен разъемами USB-C и Lightning. Новые смартфоны будут уже комплектоваться зарядкой 18 Вт.

Сейчас в комплекте с iPhone поставляется кабель USB, Lightning и зарядка мощностью 5 Вт.

Помимо этого в Macotakara подтвердили ранние слухи о появлении в смартфонах функции зарядки беспроводным способом других гаджетов.