Новые iPhone получат более ёмкие батареи для зарядки наушников

Apple снабдит новые смартфоны iPhone аккумуляторами повышенной емкости. Это нужно будет для зарядки беспроводным способом наушников AirPods и других аксессуаров.

Новые смартфоны iPhone получат возможность заряжать другие устройства, об этом сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.

По его мнению, американская компания увеличит объём батарей в новых смартфонах, чтобы заряда хватало и для самого смартфона и для аксессуаров, к примеру, наушников AirPods.

По данным аналитика, приемник iPhone XS получит аккумулятор на 20% больше в сравнении с текущей версией, а у XS Max увеличение емкости составит примерено 10-15%.