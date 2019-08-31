Новые iPhone начнут продавать 13 сентября

Apple не будет тянуть со стартом продаж новых смартфонов, которые представят 10 сентября.

Американская компания рассказала, когда можно будет купить новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, показ которых запланирован на 10 сентября.

Как выяснилось, через три дня после дебюта на них уже можно будет оформить заказ.

«Живые» продажи смартфонов запланированы на 20 сентября. Эти данные актуальны для США, а вот когда устройства появятся в РФ, и сколько они будут стоить пока неизвестно.

Наш регион, как правило, попадает под вторую волну старта продаж, а это где-то через неделю после появления смартфонов в США.

Ранее сообщалось, что в один день со смартфонами iPhone будут представлены часы Apple Watch Series 5 и новое поколение MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.